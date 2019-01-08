В Москве простились с актёром Иваном Бортником. Траурная церемония прошла в Театре на Таганке.

Проводить артиста в последний путь пришли его родственники, друзья и коллеги. Так, среди присутствующих актёры Евгений Герасимов, Михаил Полицеймако, Василий Мищенко, Константин Желдин, Никита Высоцкий и другие. Ранее телеграмму с соболезнованиями близким Бортника направил министр культуры России Владимир Мединский.

Иван Бортник скончался 4 января на 80-м году жизни. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.