В Москве простились с актёром Иваном Бортником

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В Москве простились с актёром Иваном Бортником

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Фото: © РИА Новости/Сергей Ким

В Москве простились с актёром Иваном Бортником. Траурная церемония прошла в Театре на Таганке.

Проводить артиста в последний путь пришли его родственники, друзья и коллеги. Так, среди присутствующих актёры Евгений Герасимов, Михаил Полицеймако, Василий Мищенко, Константин Желдин, Никита Высоцкий и другие. Ранее телеграмму с соболезнованиями близким Бортника направил министр культуры России Владимир Мединский.

<p>Иван Бортник. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников</p>

Иван Бортник скончался 4 января на 80-м году жизни. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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