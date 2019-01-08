Трое погибших, около 200 пострадавших. В ЮАР столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись в Претории в ЮАР. По уточнённым данным, при крушении погибло три человека, около 200 получили различные травмы. Об этом сообщает Voice of the Cape со ссылкой на медиков.
Hundreds injured in the Mountain View Pretoria train crash. pic.twitter.com/w7YGznXR03— Yusuf Abramjee (@Abramjee) 8 января 2019 г.
Врачи не исключают, что число погибших и раненых может ещё увеличиться. Сейчас на месте работают оперативные службы.
#MountainView IN PICTURES: Deadly #traincollision in Pretoria https://t.co/Un0Y7RF3CZ pic.twitter.com/QqauC0fimn— Jacaranda News (@JacaNews) 8 января 2019 г.
Причина крушения двух поездов неизвестна.
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