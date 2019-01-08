Трое погибших, около 200 пострадавших. В ЮАР столкнулись два поезда

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Трое погибших, около 200 пострадавших. В ЮАР столкнулись два поезда

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Два поезда столкнулись в Претории в ЮАР. По уточнённым данным, при крушении погибло три человека, около 200 получили различные травмы. Об этом сообщает Voice of the Cape‏ со ссылкой на медиков.

Врачи не исключают, что число погибших и раненых может ещё увеличиться. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Причина крушения двух поездов неизвестна.

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