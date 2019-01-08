Слишком пожароопасны. Россиян попросили поскорее избавиться от новогодних ёлок

Стоит не только пораньше избавится от настоящей ели, но и поскорее разобрать искусственную.

Спасатели просят не держать новогоднюю ель в квартире, потому что высохшая хвоя имеет повышенную пожароопасность. Сообщение столичного ГУ МЧС приводит агентство городских новостей "Москва".

— Не рекомендуется держать долго ёлку в квартире. Высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность. Искусственные ёлки, изготовленные из синтетических материалов, также пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья, — цитирует агентство МЧС.

Ещё в декабре Лайф составил инфографику с правилами "новогодней безопастности". Именно в дни праздников к "обычному" неосторожному обращению с огнём вроде курения в постели добавляются развлечения с бенгальскими огнями и хлопушками в квартирах.