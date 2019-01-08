Три человека сгорели в бесхозной постройке в Ростовской области

Трое погибли при пожаре в бесхозной постройке в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара составила десять квадратных метров. Огонь ликвидировали минут за 20, однако при тушении обнаружили тела трёх человек — двух мужчин и женщины.

На месте работают следователи. Причина ЧП устанавливается. Известно только, что на телах погибших не нашли признаков насильственной смерти.