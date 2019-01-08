Автобус попал в ДТП в Монголии, два человека погибли и более 30 пострадали

Жертвами страшной аварии стали два водителя. Пассажиров, получивших травмы, доставили в больницы.

Пассажирский автобус попал в ДТП в монгольской провинции Дорноговь. По данным Синьхуа, в результате аварии два человека погибли и 31 пострадал.

Инцидент произошёл рано утром. Автобус двигался из Улан-Батора в Замын-Ууд и на большой скорости врезался в арку на въезде в город. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились 47 человек, погибли два водителя. Пострадавших доставили в больницы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.