"Вялая деградация". Пушков рассказал, что ждёт отношения РФ и США в этом году

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"Вялая деградация". Пушков рассказал, что ждёт отношения РФ и США в этом году

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Фото: © Flickr/Sean Ellis

Сенатор Алексей Пушков уверен, что в этом году отношения Москвы и Вашингтона ждёт вялая деградация и дальнейшее разрушение соглашений между двумя странами.

— В 2019 году отношения России и США не ожидает ничего, кроме дальнейшей вялой деградации и разрушения ещё действующих соглашений, — пишет он в своём "твиттере".

Он поясняет, что это связано с тем, что в американском конгрессе и Белом доме настроены на длительное противостояние с Москвой. Пушков также отмечает, что пока нет ни одного фактора, который мог бы изменить такой настрой США.

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