В Магнитогорске в доме, где произошло обрушение, проверяют газовое оборудование

Газ в квартиры будет подаваться только после того, как специалисты завершат проверку.

В Магнитогорске специалисты проверяют газовое оборудование в доме, где произошло обрушение подъезда. Об этом сообщили в администрации города.

По данным администрации, проверка оборудования продлится до 23:00 по местному времени (21:00 мск) в подъездах с первого по четвёртый и с 9-го по 12-й.

— Жильцам дома необходимо связаться со специалистами и сообщить им о готовности обеспечить допуск в свои квартиры, — говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома на улице Карла Маркса. По предварительным данным, это случилось из-за взрыва бытового газа. В результате инцидента погибло 39 человек.