Путин открыл терминал по приёму газа в Калининграде

Президент России Владимир Путин открыл терминал по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде.

— Важное событие и для энергетики России и для энергообеспечения всего региона. Это первый проект в российской энергетике — создание регазификационного терминала, — сказал Путин.

Калининградское подземное хранилище газа является первым в России герметичным природным резервуаром, созданным в глубинных отложениях каменной соли. Планируется, что запущенный альтернативный вариант газоснабжения (сжиженным природным газом, доставляемым по морю) повысит энергетическую безопасность Калининградской области, учитывая её расположение.