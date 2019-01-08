Путин: Разница цен трубного газа и СПГ не должна лечь на плечи калининградцев

Разница цен трубного газа и СПГ не должна в конечном счёте лечь на плечи потребителей Калининградской области. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время ввода в эксплуатацию терминала по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде.

— У правительства есть такое поручение — подготовить предложение по поводу того, чтобы для конечного потребителя эта разница в цене трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, чтобы эта разница не легла дополнительным бременем на плечи конечного потребителя Калининградской области, — отметил глава государства.

Сегодня российский лидер открыл терминал по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде. Калининградское подземное хранилище газа является первым в России герметичным природным резервуаром, созданным в глубинных отложениях каменной соли. Планируется, что запущенный альтернативный вариант газоснабжения повысит энергетическую безопасность Калининградской области.