В МВД рассказали о самой любимой купюре у фальшивомонетчиков

Пятитысячные купюры с Хабаровском уже несколько лет подряд являются фаворитами у фальшивомонетчиков, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

— По данным Банка России, за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тыс. поддельных купюр и монет Банка России, а также иностранных денежных знаков. Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей, — цитирует правоохранителей агентство.

Больше всего уголовных дел по статье 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) зарегистрировано в столице и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях.

Ранее Лайф приводил заявление полицейских, что сама профессия фальшивомонетчика исчезает в стране, однако иногда правоохранительные органы обнаруживают крупные партии. К сожалению, на них можно наткнуться даже в банкоматах.