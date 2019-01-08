Путин: Калининградская область полностью автономна от Европы в сфере энергетики

Читайте также

Путин: Калининградская область полностью автономна от Европы в сфере энергетики

4

Владимир Путин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко

Калининградская область стала энергетически независимой от стран Европы благодаря вводу в эксплуатацию терминала по приёму газа в хранилище с плавучей регазификационной установки, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Уже сегодня Калининградская область полностью автономна и может решать все задачи в сфере энергетики и потребления не только первичного источника, но и электроэнергии. Система готова, и прохождение сегодня осенне-зимнего периода об этом самым ярким образом говорит, — сказал лидер страны.

Он пояснил, что этот терминал в случае необходимости полностью покрывает потребности Калининградской области в газе "без задействования газопроводов через территорию сопредельных государств".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×