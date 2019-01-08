В Турции нашли тела ещё двух моряков, погибших при крушении судна

Спасатели обнаружили тела ещё двух моряков, погибших в результате крушения судна в Турции. Об этом сообщил в "Твиттере" посол Украины в Анкаре Андрей Сибига.

— Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли ещё два тела погибших — в ближайшие часы будет проведена процедура опознания. Консул на месте в Самсуне работает, — написал Сибига.

Как уже сообщал Лайф, в понедельник, 7 января, у берегов Турции разломилось напополам и затонуло грузовое судно, шедшее под флагом Панамы. В результате шесть человек погибли и семеро были спасены. Среди жертв инцидента четыре украинца. Тело одного из них спасатели подняли ранее.