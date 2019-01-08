Путину показали проекты музейных комплексов в городах России

По мнению лидера страны, при создании культурных центров очень важно избегать шаблонов.

Президент России Владимир Путин ознакомился с проектами культурно-образовательных и музейных комплексов, которые появятся во Владивостоке, Севастополе, Кемерове и Калининграде. Стенды с эскизами главе государства продемонстрировала вице-премьер Ольга Голодец.

Так, Путина ознакомили проектами Калининградского театра оперы и балета, Высшей школы музыкального и театрального искусства, музейного и театрально образовательного комплексов, культурного центра во Владивостоке, образовательного центра на острове Русский, хореографической академии в Севастополе, а также компьютерной реконструкцией будущей застройки квартала искусств в Кемерове.

Идея создания таких культурных кластеров возникла в том числе из-за нехватки в регионах ресурсов для подготовки кадров в различных сферах культуры и искусства. Они будут включать в себя различные творческие школы, концертные залы и выставочные пространства.