Вжух и нет полмиллиона. В Москве девочка выкинула кошелёк с наследством дедушки

В Москве двухлетняя девочка выбросила детский кошелёк в мусорку, куда до этого её мама решила спрятать полмиллиона дедушкиного наследства, ожидая, что там деньги будут в сохранности, сообщает телеграм-канал Mash.

На прогулке девочка решила избавиться от надоевшего кошелька и выкинула его, не подозревая о богатстве внутри.

— Дальше всё было быстро и путано. Мама вроде бы видела кошель, но забыла его подобрать. Опомнилась на улице — рванула назад, но денюжки уже уплыли. Когда полиция стала опрашивать соседей, те заверили, что ничего такого не видели, — пишет телеграм-канал.

Какого размера был кошелёк, раз в него поместилась такая сумма, и в каком районе города произошёл инцидент, пока неизвестно.