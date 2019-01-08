Путин потребовал назвать точные сроки создания культурных кластеров в России

Президент РФ Владимир Путин потребовал от губернаторов назвать точные сроки создания культурных кластеров в регионах нашей страны. Это поручение он сделал на совещании по созданию во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе культурно-образовательных и музейных комплексов.

— Хотелось бы услышать, что сделано, есть ли нерешённые вопросы и проблемы, в целом что мешает продвигаться вперёд более интенсивно, нужна ли дополнительная поддержка со стороны федеральных ведомств и, наконец, когда планируется открытие комплексов. Меня интересуют сроки ввода объектов и даты, — отметил лидер страны.

Глава государства также отметил рост запросов на высокую культуру. Он добавил, что эту тенденцию нужно поддерживать.

Культурные кластеры должны появиться в Калининграде, Кемерове, Владивостоке и Севастополе.