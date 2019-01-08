Эрдоган заявил, что Турция может начать операцию в Сирии в любой момент

По словам турецкого лидера, его страна не может принять заявления помощника президента США Дональда Трампа о необходимости гарантировать безопасность курдов на территории САР.

Турция может начать операцию против курдских формирований в северной части Сирии в любой момент после визита помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

— Операция на севере Сирии может начаться в любой момент после окончания визита американской делегации, — сказал Эрдоган, чьи слова приводит издание Yeni Safak.

Кроме того, турецкий лидер раскритиковал заявление Болтона об обеспечении безопасности сирийских курдов.

— Заявления о том, что Турция борется с курдами в Сирии, являются подлой клеветой. Мы не можем согласиться с заявлениями Болтона, — сказал Эрдоган.