Российский автопром за рубежом больше всего любят на Украине и в Чехии

Чехия, Украина и Узбекистан занимают "призовые места" в списке экспорта российского автопрома. По данным за 11 месяцев прошлого года, которые приводит "Автостат", по дорогам Чехии будут колесить 6,3 тыс. машин российской сборки, 3800 экземпляров — по дорогам Украины, и 3100 автомобилей укатили в Узбекистан.

Среди других импортёров агентство называет Латвию и Азербайджан, куда продали 2,9 тыс. и 2,4 тыс. единиц российского автопрома соответственно. В топ-10 также вошли, но уже со значительно меньшими показателями: Сербия (577 шт.), Эстония (515 шт.), Словакия (505 шт.), Ирак (500 шт.) и Венгрия (443 шт.)

Агентство уточняет, что в статистике не учитывались страны ЕврАзЭС.

В другом исследовании "Автостат" посчитал, из каких стран Россия, наоборот, ввозит автомобили. За аналогичный период прошлого года почти 70 тысяч автомобилей было привезено из Японии, 34,7 тысячи авто — из Германии. На автопром двух этих стран пришлась почти половина автомобильного импорта России. А всего в Россию за 11 месяцев 2018 года ввезли 213 тыс. новых и бэушных легковых авто.