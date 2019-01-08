Климкин призывает запретить мужчинам из РФ въезд на Украину на постоянной основе

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что российским мужчинам нужно запретить въезжать в Незалежную на постоянной основе. Речь идёт о представителях сильного пола в возрасте от 16 до 60 лет.

— Я считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация, должна быть всегда. А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? А для чего мы это отслеживаем, для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение, тогда фильтрация есть, нет военного положения — нет, — приводят слова Климкина украинские СМИ.

Он заявил, что постоянное ограничение должно действовать, как во время военного положения, которое было введено в Незалежной с 26 ноября по 26 декабря. Климкин также предлагает пропускать на территорию Украины лишь тех россиян, которые имеют весомую причину для въезда в Незалежную.