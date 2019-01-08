Путин призвал избегать шаблонов при создании культурных центров в регионах

При создании культурных центров в регионах страны нужно избегать шаблонов, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что в этом случае стоит придерживаться золотой середины.

— При создании культурных центров нужно избегать шаблонных подходов. Унификация, безусловно, уместна, но и здесь тоже должна быть золотая середина, потому что у каждого региона своя потребность в площадях и видах выставочных и сценических пространств, свои запросы на развитие творческих школ, — пояснил глава государства на совещании по организации культурных центров.

Лидер страны добавил, что нужно учитывать мнение горожан, проживающих в конкретном регионе. По словам Путина, также необходимо уже сейчас продумать, как будет использоваться кластер в том или ином регионе, и чётко определить источники финансирования.

Культурные центры должны появиться в Калининграде, Кемерове, Владивостоке и Севастополе.