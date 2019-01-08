В Бремене неизвестные в масках напали на депутата бундестага

Правоохранители уверены, что это не было случайностью, потому что трое нападавших подготовились и скрыли свои лица под масками.

Депутата бундестага и председателя регионального отделения партии "Альтернатива для Германии" Франка Магница в Бремене избили неизвестные, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

Вероятной причиной нападения полицейские называют политические мотивы. Сам депутат с тяжёлыми травмами находится в больнице. Телерадиокомпания добавляет, что 3 января неизвестные привели в действие взрывное устройство у саксонского офиса "Альтернативы для Германии".

Нападение на парламентария уже осудил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Коллеги Магница по партии согласны с полицейскими, что нападение совершено из-за общественно-политической деятельности пострадавшего. Расследование взяла под контроль специальная комиссия правоохранительных органов.