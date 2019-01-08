Министр иностранных дел называет чистой брехнёй заявления политиков, которые говорят, что Незалежная вступит в Евросоюз через один-два года.

У Украины нет перспектив стать членом НАТО или Евросоюза в ближайшие пять лет, заявил глава МИД Незалежной Павел Климкин.

— Такая, какая сегодня, Украина, она в ЕС ни за год, ни за два, ни за пять не вступит, как и в НАТО, — сказал министр.

Он считает, что в ситуации с НАТО Незалежной нужно действовать проще, чем с попыткой вступления в ЕС. Климкин также уверен, что этот план имеет "среднесрочную перспективу".

— Если вам кто-то скажет, что мы вступим через год или два, никогда не верьте. Это чистая брехня и ввод в заблуждение. Но если кто-то будет говорить, что это дело минимум 30 лет, то тоже не верьте, — утверждает он.

На Украине провозгласили курс на евроатлантическую интеграцию после государственного переворота в 2014 году.