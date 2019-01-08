В Таллине объяснили появление плакатов, разделяющих русских и эстонцев

Спустя некоторое время на их месте появились новые постеры — в них говорится о важности ввести совместное обучение в школах эстонских и русских детей.

Лидер партии "Эстония 200" Кристина Каллас объяснила появление в Таллине плакатов, противопоставляющих русских и эстонцев. По её словам, таким образом партия хочет обратить внимание на проблему разделения двух общин.

Cos'è il #fascismo? Le fermate dell'autobus a Tallinn, #Estonia, tappezzate di poster razziali (di qua gli Estoni, di là i Russi): https://t.co/9hvmhV9Ptj — Alberto Mardegan (@mardy) 7 января 2019 г.

В ночь на понедельник, 7 января, на одной из остановок в Таллине появились плакаты с призывом русских и эстонцев ждать трамвай по отдельности. Позднее лидер "Эстонии 200" призналась, что плакаты были размещены её движением, чтобы обратить внимание на проблему разобщённости двух национальностей в стране.

— Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живём в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это — не расколотое общество, то как тогда это называть? — сказала Каллас журналистам.

При этом она извинилась перед теми, кого задели эти плакаты. На следующий день на их месте появились новые — где говорится о важности ввести совместное обучение в школах эстонских и русских детей.