Не догнал. Директор Эрмитажа заявил, что мог открыть для Путина музей в выходной

Ранее российский лидер рассказал, что хотел 7 января посетить Эрмитаж, но тот был закрыт.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в беседе с Лайфом заявил, что мог открыть музей для президента России Владимира Путина в выходной день.

— Мы бы президенту открыли Эрмитаж, просто он в понедельник закрыт для посетителей... Мы готовы были открыть, но я его [Путина] не догнал, — сказал Пиотровский.

Ранее глава государства в шутку пожаловался, что 7 января не смог попасть в Эрмитаж, потому что тот был закрыт. Путин также подчеркнул важность создания в российских регионах филиалов крупных учреждений культуры.