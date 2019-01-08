Даже бороду и посох Деда Мороза. Что ещё москвичи забыли в метро на праздниках

В столичной подземке шутят, что новогодние атрибуты забыл настоящий Дед Мороз, ведь за ними так никто и не пришёл.

В метро Москвы рассказали о самых необычных вещах, которые пассажиры оставили в поездах на новогодних праздниках. Явно, что первую строчку занимает борода и посох Деда Мороза.

— За бородой и посохом пока никто не обращался, но мы с радостью вернём их владельцу. Возможно, это был самый настоящий Дед Мороз, — шутят в пресс-службе столичной подземки.

В общей сложности в метро забыли около 200 предметов. Также в подземке оставили ледянки, коньки, детскую коляску, чемодан с вещами. Половину забытых вещей уже вернули хозяевам, однако за второй половиной владельцы не спешат.

Напомним, все вещи, найденные на станциях метро, в вестибюлях или в вагонах поездов, передаются на склад забытых вещей. Он находится на станции "Котельники".