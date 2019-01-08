Глушаков приехал на медосмотр и оказался в объятиях фанатов "Спартака"

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Глушаков приехал на медосмотр и оказался в объятиях фанатов "Спартака"

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Во время визита в Клинику спортивной медицины в "Лужниках" полузащитника и капитана "Спартака" Дениса Глушакова успели "поймать" фанаты команды. Спортсмен не отказался с ними пообщаться, сообщает "Спорт-экспресс".

А вот времени отвечать на вопросы журналистов у капитана "Спартака" не нашлось. Сотрудники СМИ пытались узнать у Глушакова, какие у него планы на будущее.

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