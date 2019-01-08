Путин пообещал проработать вопрос субсидирования перелётов для трупп

Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос субсидирования перелётов артистам, часто выезжающим на гастроли. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании в Калининграде.
В ходе совещания, посвящённого созданию в российских регионах культурных кластеров, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев пожаловался Путину на высокую стоимость авиабилетов.
— По перевозкам тоже надо прикинуть, прежде всего субсидировать, может быть, что-то. Здесь небольшие такие уж деньги, — ответил президент, добавив, что этот вопрос может быть проработан с крупнейшими авиакомпаниями, в том числе с "Аэрофлотом".
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