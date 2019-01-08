Рост стоимости нефти установил рекорд с 2017 года

Bloomberg заявил, что рост цен на нефть, как Brent, так и WTI, установил рекорд с июля 2017 года. Стоимость чёрного золота продолжает расти седьмой торговый день подряд.

Агентство связывает это с сообщениями о сокращении запасов нефти в Штатах и ожиданием относительно сокращения добычи странами ОПЕК. Также не последнюю роль сыграли заявления американского лидера Дональда Трампа об успешном процессе переговоров с Китаем.

Что касается самих цен на нефть, стоимость барреля североморской смеси Brent на лондонской бирже ICE превысила 58 долларов, а WTI — на бирже в Нью-Йорке поднималась выше 49 долларов.