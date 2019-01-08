Печальный рекорд. Пожары на Украине в Рождество унесли жизни 17 человек

Главной причиной гибели людей спасатели называют небрежность граждан в обращении с обогревательными приборами и пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Госслужба Украины по ЧС на своём сайте приводит печальный рекорд: за прошедшие сутки, 7 января, в пожарах по всей стране погибли 17 человек, ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести.

— В общем за первые восемь дней нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 72 и 27 человек соответственно, — сообщают украинские пожарные.

Несколько дней назад громкий трагический случай произошёл в Польше, там в огне погибли пять несовершеннолетних девушек, оказавшись запертыми в квестовой комнате. А в новогоднюю ночь в Орске Оренбургской области России в пожаре одновременно погибли сразу семь человек.