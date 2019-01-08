Сразу три игрока покинули "Спартак"

Наставник красно-белых пожелал футболистам проявить себя с лучшей стороны в новых командах.

Московский "Спартак" расторг контракт с полузащитниками Романом Ерёменко и Ивелином Поповым, а также защитником Марко Петковичем. Об этом сообщил главный тренер клуба Олег Кононов.

Сегодня контракт с Романом [Ерёменко] был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб её реализовал Олег Кононов

Наставник красно-белых добавил, что Ерёменко — "хороший игрок", однако на его позицию "есть более молодые игроки". По его словам, по тем же причинам клуб расстался и с Ивелином Поповым, "внёсшим свой вклад в чемпионство".

В последнее время этот футболист получал не так много игровой практики, как ему хотелось бы Олег Кононов

Кроме них московский клуб также покинул сербский защитник Марко Петкович.

Роман Ерёменко стал игроком "Спартака" в августе 2018 года. Первой его игрой за столичную команду стал матч против красноярского "Енисея".

Ивелин Попов выступал за красно-белых с лета 2015 года, на его счету 97 матчей, в которых он забил девять мячей и отдал 15 результативных передач. В 2017 году болгарин стал в составе "Спартака" чемпионом России.

Сербский игрок Марко Петкович присоединился к "Спартаку" 30 июня 2017 года. В составе клуба он выиграл Суперкубок России.