Поместят под купол. Военные демонтируют часть дома Скрипаля в Солсбери

По данным британских СМИ, крышу здания уберут в рамках работ, направленных на устранение следов отравляющего вещества.

Британские военные демонтируют крышу дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, а заодно и его гараж. Пока будут идти работы, здание поместят под купол, сообщает агентство Press Association.

Согласно данным СМИ, соседям Скрипаля направили письма, в которых их предупреждают о предстоящих работах по демонтажу. В частности, власти уведомили местных жителей, что на протяжении месяца у дома бывшего полковника ГРУ будут стоять строительные леса, а над домом установят защитный купол.

Внутри купола команда военных специалистов разберёт крышу дома и примыкающий к зданию гараж. Затем строительный мусор герметично запечатают и вывезут. Уже после этого строители установят новую крышу.

По данным Telegraph, крышу демонтируют в рамках работ, направленных на устранение следов отравляющего вещества.

Как уже сообщал Лайф, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон заявил, что отравление было совершено российскими агентами Александром Петровым и Русланом Бошировым. Москва отрицает любую причастность к этому покушению.