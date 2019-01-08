Плюс 7 человек и 23 компании. США расширили санкции против Венесуэлы

В частности, под ограничения подпал один из крупнейших телеканалов страны Globovision.

Министерство финансов США расширило список санкций в отношении Венесуэлы, добавив в него ещё семь человек, 23 компании и один бизнес-джет. Об этом говорится на сайте ведомства.

— Люди, связанные с режимом Венесуэлы, разворовали миллиарды долларов на фоне страданий народа Венесуэлы, — заявил министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин.

Таким образом, все активы обозначенных лиц и компаний будут заблокированы, а американцам запретят работать с ними.