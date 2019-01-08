Отдать туркам или уничтожить. Анкара и Вашингтон обсудили судьбу баз США в Сирии

Анкара призвала Вашингтон передать ей американские базы в Сирии после вывода войск США из страны. В ином случае стратегический объект предлагается уничтожить. Об этом сообщила Hurriyet со ссылкой на источники.

По данным СМИ, этот вопрос был обсуждён во время визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Анкару.

При этом реакция Вашингтона на этот запрос неизвестна.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что США разбили ИГИЛ*. Позже он сам себя похвалил за действия американцев в САР.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.