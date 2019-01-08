Свалился в яму в лесу. В Калужской области погиб 8-летний мальчик

В Козельском районе Калужской области в лесополосе после падения в яму погиб 8-летний ребёнок. Инцидент произошёл 7 января, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Следственные органы сообщают, что четверо детей пошли жарить сосиски в лес недалеко от города Сосенский. В этом месте ребята были уже не первый раз и во время своих визитов на место выкапывали трубу. Этим же они решили заняться и вчера, однако их план закончился трагедией.

После того как один из них упал в яму вниз головой, дети побежали за взрослыми, однако, когда помощь подоспела, упавший ребёнок был уже мёртв.

Правоохранительные органы выясняют условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также все обстоятельства гибели 8-летнего мальчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза.