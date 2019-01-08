Запасы газа в подземных хранилищах Украины уменьшились до 43%

За 6 января в страну поступило 2,5 миллиона кубометров топлива из Словакии, 2,8 миллиона — из Венгрии и 1,56 миллиона — из Польши.

Объём газа в украинских подземных хранилищах в начале января сократился до 13,38 миллиарда кубометров. Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на данные "Укртрансгаза".

Отмечается, что к началу 2019 года газохранилища страны оказались заполнены лишь на 43 процента.

Напомним, Украина перестала покупать газ в России осенью 2015 года. Уже в 2016 году власти страны впервые при подготовке к отопительному сезону использовали топливо, закупленное по реверсу в Европе.