Запасы газа в подземных хранилищах Украины уменьшились до 43%

Объём газа в украинских подземных хранилищах в начале января сократился до 13,38 миллиарда кубометров. Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на данные "Укртрансгаза".
Отмечается, что к началу 2019 года газохранилища страны оказались заполнены лишь на 43 процента.
Напомним, Украина перестала покупать газ в России осенью 2015 года. Уже в 2016 году власти страны впервые при подготовке к отопительному сезону использовали топливо, закупленное по реверсу в Европе.
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