Рюкзаки и волосы. Эксперты по этикету поведали, что бесит пассажиров транспорта

Не снятый рюкзак в час пик в транспорте чаще всего приводит к конфликтам с попутчиками, как и длинные волосы, попадающие людям в лицо, рассказали РИА "Новости" специалисты по этикету.

— Есть такое строгое правило, которое рекомендует снимать рюкзаки, потому что, например, если едут люди небольшого роста, то и по лицу может задеть, поцарапать и нанести травму. Большой рюкзак всегда провоцирует на ссору, особенно в час пик, когда все в стрессе... — отметила эксперт Элеонора Басманова.

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева добавляет, что другой раздражающий фактор в транспорте — это распущенные длинные волосы у женщин. Вообще подобные причёски она считает допустимыми только для вечерних мероприятий, куда лучше добираться на такси или личном транспорте.

— Я в большом отчаянии по этому поводу. В метро они ещё иногда на эскалаторе могут причёсываться… Этого ни в коем случае нельзя делать нигде, кроме как в дамской комнате и без посторонних глаз. Здесь рекомендуется, по правилам хорошего тона, собирать волосы, прятать их или под шапку, воротник и так далее, потому что это более гигиенично, практично и, я бы сказала, безопаснее, — считает педагог.

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