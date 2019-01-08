60 ударов ножом. На Украине россиянина убили во время пьяной ссоры

Житель Днепропетровской области расправился с россиянином в Кривом Роге. Как уточняет пресс-служба областного управления полиции Украины, 40-летний подозреваемый нанёс 28-летнему мужчине 60 ударов ножом.
— Установлено, что вечером 5 января подозреваемый распивал спиртные напитки совместно с умершим. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина нанёс своему оппоненту около 60 ударов ножом по конечностям и туловищу, — говорится в сообщении полиции.
В правоохранительных органах поясняют, что убийцей оказался ранее судимый местный житель. Также они подтверждают, что жертвой стал гражданин России.
Жителю Днепропетровской области грозит до 15 лет лишения свободы.
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