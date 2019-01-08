Получил винтовкой в глаз. Журналист пояснил, откуда пошёл миф о пьяном Порошенко

Несмотря на инцидент, глава страны согласился встретиться с прессой, надев кепку, прикрывающую лицо.

Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, откуда пошла информация о часто "пьяном" президенте страны Петре Порошенко. По его словам, первая фотография главы государства с красным и опухшим лицом появилась в 2015 году с военного мероприятия в Новых Петровцах.

Тогда Нацгвардия провела демонстрацию закупленных образцов военной техники. Событие широко освещали украинские СМИ, и на всех видеозаписях и снимках лицо Порошенко выглядело красным и опухшим. Бутусов отметил, что в тот день военнослужащие предложили президенту выстрелить из снайперской винтовки, установленной на станок, но не предупредили о его мощной отдаче.

— К сожалению, эту информацию президент получил непосредственно сам, эмпирическим путём. После выстрела. И получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицелу, — пишет журналист.

Он добавил, что президент был зол, но охрану и нацгвардейцев "не отчитывал, им всё сошло с рук". Кроме того, Порошенко не отказался выступить перед собравшимися, несмотря на боль, и произнёс "вполне чёткую речь", подчеркнул Бутусов.

Напомним, Порошенко не раз появлялся на публике в нетрезвом виде. Так, лидера Украины обвиняли в пьянстве во время событий Майдана в Киеве в 2013–2014 годах. А в начале декабря 2018 года в Сети появилось видео, на котором украинский лидер изумлённо говорит о Wi-Fi и Apple Pay в вагонах нового скоростного поезда Киев — Борисполь. Он выступил с таким восхищением, что интернет-пользователи и наркологи сделали вывод: Порошенко вышел к публике подшофе.