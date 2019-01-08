Российскому адвокату Весельницкой предъявили обвинение в США

Российскому адвокату Наталье Весельницкой предъявили обвинения в США. В частности, ей вменяют препятствование расследованию по делу компании Prevezon Holdings. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Южного округа штата Нью-Йорк.

Утверждается, что юрист якобы содействовала защите компании, которую в Штатах обвиняли в легализации средств, "похищенных из российского бюджета". В прокуратуре убеждают, что Весельницкая отправила в суд материалы, которые якобы вводили в заблуждение. Если вина россиянки будет доказана, то ей грозит до десяти лет лишения свободы.

При этом в прокуратуре отмечают, что Весельницкая сейчас живёт в России.

Весельницкая стала известна после того, как The New York Times сообщила, что с адвокатом виделся Трамп-младший. Газета утверждала, что он якобы хотел получить от юриста компромат на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая впоследствии называла эти сообщения "голливудским сценарием".