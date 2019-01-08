Пара из Петербурга погибла в Камбодже при странных обстоятельствах

Двое петербуржцев найдены мёртвыми в Камбодже. Эту информацию подтвердил 78.ru заведующий консульским отделом Посольства РФ в королевстве Евгений Заболотный.

Официальная причина смерти россиян не называется, однако издание пишет, что они могли погибнуть от алкогольной интоксикации, а возможно, и покончить жизнь самоубийством из-за набранных кредитов и валютной ипотеки.

Первоначально сообщения о гибели пары появились в соцсетях. Следом местные СМИ назвали имена скончавшихся. Ими оказались 53-летний Виктор Харламов и 58-летняя Лилия Поспелова.