В Киеве заявили о планах кораблей НАТО зайти в Чёрное море

Корабли НАТО под руководством Нидерландов планируют зайти в Чёрное море, об этом заявил глава представительства Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.

— Сейчас одну из групп возглавили Нидерланды, нидерландский корабль только начал руководство. Они тоже собираются зайти в Чёрное море, — приводят слова Пристайко украинские СМИ.

При этом он не раскрывает, когда именно намечается заход кораблей альянса в Чёрное море. Однако Пристайко исключает, что суда пойдут в Азовское, так как это сложно будет провернуть из-за маленькой глубины, да и Москва не даст на это своё согласие.

— Я не вижу, почему бы НАТО пошло на провокации, и, в принципе, НАТО никого провоцировать не собирается, Россию в первую очередь, — подытожил представитель Украины.

Как уже сообщал Лайф, в минувшее воскресенье десантный корабль USS Fort McHenry ВМС США осуществил переход через Дарданеллы в Чёрное море. Штаты назвали целью визита корабля "обеспечение безопасности" и заявили, что Fort McHenry находится в Чёрном море в соответствии с международным правом. Меж тем его действия контролировал российский фрегат "Пытливый".