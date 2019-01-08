Суд Киева признал вмешательство украинских политиков в выборы в США

Как пояснил Виктор Медведчук, этот факт может иметь серьёзные последствия для Украины как для государства.

Окружной административный суд Киева признал факт вмешательства двух украинских политиков в американские выборы, заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук. Он добавил, что речь идёт о директоре Национального антикоррупционного бюро Украины Артёме Сытнике и депутате Верховной рады Сергее Лещенко, которые распространяли данные о наличии в списках так называемой чёрной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта — главы избирательного штаба Дональда Трампа.

— Суд расценил действия по разглашению и распространению информации о наличии в списках "чёрной бухгалтерии Партии регионов", находящихся в материалах досудебного расследования, фамилии Пола Манафорта как вмешательство в избирательный процесс США 2016 года, — говорится в заявлении Медведчука.

Суд установил причинно-следственную связь между действиями политиков и уходом Манафорта с поста главы штаба. Медведчук не исключает, что этот факт может пагубно сказаться для Украины.

— США расценивают любое вмешательство в избирательный процесс как угрозу нацбезопасности, даже без весомых доказательств и решения суда США могут ввести санкции, — отмечает политик.

Медведчук уверен, что Сытник и Лещенко должны понести наказание за свои действия.

Пока в США идёт расследование о "вмешательстве России" в выборы американского президента. Трамп неоднократно говорил, что это "охота на ведьм", а в Москве все обвинения называли голословными.