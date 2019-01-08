В Перу 12-летнего мальчика сделали министром. Правда, на один день

Номинальную должность Хесус Мамани Рамос получил за большое сердце и интерес к улучшению жизни самых бедных детей в стране.

Двенадцатилетнего мальчика по имени Хесус Мамани Рамос привели к присяге в качестве министра развития и социальной интеграции Перу, пишет La Republica. Такую акцию перуанские власти организовали ради повышения правовой осведомлённости среди детей и подростков.

12-летний министр вместе с десятью другими детьми участвует в социальной образовательной программе "Вместе Перу". Дети представителей беднейших слоёв населения приехали в столицу Лиму из разных уголков страны, чтобы узнать о возможностях в сфере образования и здравоохранения.

Jesús Mamani Ramos de 12 años juró como ministro de Desarrollo e Inclusión Social por un día. La madre del menor junto a niñas y niños de familias usuarias de @MidisJuntos de otras provincias fueron testigo de la ceremonia que encabezó la titular del #MIDIS, @lilarosahu. pic.twitter.com/og3LcNAX1x — MIDIS (@MidisPeru) 7 января 2019 г.

Постоянный министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса обещала взять 12-летнего коллегу Хесуса Рамоса на все ближайшие совещания с руководством ведомства.