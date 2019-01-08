В Перу 12-летнего мальчика сделали министром. Правда, на один день

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В Перу 12-летнего мальчика сделали министром. Правда, на один день

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Номинальную должность Хесус Мамани Рамос получил за большое сердце и интерес к улучшению жизни самых бедных детей в стране.

Двенадцатилетнего мальчика по имени Хесус Мамани Рамос привели к присяге в качестве министра развития и социальной интеграции Перу, пишет La Republica. Такую акцию перуанские власти организовали ради повышения правовой осведомлённости среди детей и подростков.

12-летний министр вместе с десятью другими детьми участвует в социальной образовательной программе "Вместе Перу". Дети представителей беднейших слоёв населения приехали в столицу Лиму из разных уголков страны, чтобы узнать о возможностях в сфере образования и здравоохранения.

Постоянный министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса обещала взять 12-летнего коллегу Хесуса Рамоса на все ближайшие совещания с руководством ведомства.

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