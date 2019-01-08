Почётного консула Бельгии избили в центре Львова из-за парковки

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Почётного консула Бельгии избили в центре Львова из-за парковки

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Фото: © РИА Новости

В центре Львова избили почётного консула Бельгии на Западной Украине Ярослава Гарцулу. Как сообщают "Вести", на него напал неизвестный мужчина после того, как сделал замечание из-за парковки.

Между ними началась перепалка, и злоумышленник несколько раз ударил консула в голову. У Гарцулы зафиксировали сотрясение головного мозга и ушиб правого уха.

Напавшего задержали. Он свою вину признал, после чего мужчину отпустили под подписку о невыезде. Гарцуле же оказали медпомощь и также отправили домой.

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