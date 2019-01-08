Из-за хронической раны на лапе. В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

Директор зоопарка заявил, что рана вызывала поведенческое расстройство косолапого.

В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком в 2009 году. Как сообщает Sputnik Эстония, ветеринары не смогли вылечить хроническую рану на лапе косолапого, поэтому и посоветовали сделать зверю эвтаназию.

— Мы рассмотрели разные возможности и вновь проконсультировались о состоянии белого медведя с экспертами. Они пришли к выводу, что раненая лапа вызвала поведенческое расстройство, для которого нет лечения, а без него и шансов на выздоровление животного, — заявил директор таллинского зоопарка Тийт Маран.

Косолапый появился на свет в Австрии в 2001 году. Затем медведь попал под опеку в Московский зоопарк, который впоследствии передал зверя Таллину. В России косолапого звали Кефирчиком из-за любви к кисломолочному продукту, а в Эстонии его переименовали в Норда.