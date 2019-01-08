Обнадёжили. Синоптики заверили, что по Москве не ударят аномальные морозы

Наоборот, к выходным (к субботе и воскресенью) в столице немного потеплеет, говорят в Метеобюро.

В столичном регионе не будет аномальных морозов, заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Даже говорит, что будет потепление к выходным.

— Говорить об аномальных морозах в столичном регионе не стоит, 7-го числа температура была ниже климатической нормы, но всего на два градуса, — заявила она RT.

Завтра ожидается -9…-11 °С, но умеренно морозная погода будет недолго. Однако уже с десятого числа температура будет повышаться.

— К 10 и 11 января ночная температура будет около -10 °С, дневная температура составит -5...-7 °С — в Москве, до -10 °С — по области, — подытожила синоптик.

Как уже сообщал Лайф, ранее синоптики предупредили об аномальных морозах в России. Например, в Саратовской области ожидают -27.