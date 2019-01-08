Александр Емельяненко обвенчался с бывшей женой в Греции

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко обвенчался со своей бывшей супругой Полиной Селедцовой. Об этом он рассказал на своей странице в "Инстаграме".

Церемония состоялась в Греции. С Селедцовой спортсмен развёлся в июле 2018 года, не объяснив причин. Для Емельяненко этот брак был вторым.

Боец женился на Селедцовой в 2015 году, отбывая срок в СИЗО. В мае его обвинили в изнасиловании домработницы и отправили в тюрьму. Из колонии он вышел в ноябре 2016 года.

После выхода на свободу спортсмен возобновил карьеру. Он провёл пять поединков (четыре победы, одна ничья). Всего на его счету 36 боёв.