Названы самые популярные автомобили с "механикой"

Машины с ручным переключением скоростей в 2018 году заняли почти половину всего авторынка.

За 11 месяцев 2018 года в России купили 663 тысячи новых автомобилей с механической коробкой передач, сообщает "Автостат". По данным агентства, это 44% от всех проданных за это время легковых машин.

Самым популярным авто с "механикой" стала LADA — с января по ноябрь прошлого года россияне приобрели почти 300 тысяч автомобилей этой марки. Отечественный автопроизводитель с внушительным отрывом обогнал Renault, на счету которого 94 тысячи проданных авто с МКПП.

Третье место заняла KIA — 41 тысяча машин. В десятку популярных вошли также Hyundai, Volkswagen, Skoda, Nissan, Chevrolet, УАЗ и Datsun.