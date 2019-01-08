Посла Евросоюза в Вашингтоне понизили в статусе

Изменение положения дипломатической миссии могло произойти в октябре-ноябре ушедшего года.

Администрация президента США Дональда Трампа понизила дипломатический статус представительства Евросоюза в стране, официально не уведомив при этом о данном шаге Брюссель. Об этом информирует Deutsche Welle со ссылкой на представителя ЕС.

— Мы не знаем точно, когда они это сделали, так как они — очень кстати — забыли нас об этом уведомить, — сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

Как считают дипломаты, понижение положения миссии с дипломатического статуса государства-члена до уровня международной организации могло случиться в октябре-ноябре ушедшего года.

Дипломат одной из стран Евросоюза добавил, что в этом случае речь идёт не только о протоколе.