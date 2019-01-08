Порошенко присвоил звание Героя Украины лидеру раскольников Филарету

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Порошенко присвоил звание Героя Украины лидеру раскольников Филарету

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По словам главы Незалежной, "ещё не придумано степени, какой можно измерить его вклад в борьбу за поместную церковь".

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил о решении присвоить экс-лидеру одной из неканонических украинских церковных структур Филарету звание героя страны.

— Ещё не придумано степени, какой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за поместную церковь. Он был, есть и остаётся духовным лидером украинской церкви, украинского народа. Вот почему (я) принял решение присвоить ему звание Героя Украины, — заявил Порошенко на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, после объявления о создании неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет стал её "почётным патриархом". Он заявил, что этой церкви надо добиться перехода от митрополии к патриархату.

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