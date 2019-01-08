Более 10 миллионов человек посетили новогодние гулянья в Москве

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Более 10 миллионов человек посетили новогодние гулянья в Москве

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Фото: © Twitter/Сергей Собянин

Самыми популярными местами прогулок стали площадки фестиваля "Путешествие в Рождество".

Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги новогодних праздников в столице. Как он сообщил в Twitter, с 31 декабря по 7 января в новогодних гуляньях в городе приняли участие 10,6 миллиона человек.

— Больше всего людей было на центральных и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в парках, на ВДНХ и на Тверской, которая несколько дней была пешеходной, — написал градоначальник.

"Путешествие в Рождество" в Москве началось 14 декабря и продлится до 13 января. В этом году фестиваль посвятили сказкам и персонажам известных книг. На 78 площадках проходят спектакли российских и зарубежных театров, балет на льду, мастер-классы и спортивные игры.

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